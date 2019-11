El duro momento de Vicky Xipolitakis: "A veces no como para que a mi hijo no le falte nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes hubo un nuevo encuentro entre Vicky Xipolitakis y su exmarido, Javier Naselli, en Tribunales. Sin acuerdo en lo referido a su divorcio y la manutención de su hijo, Salvador Uriel, la causa judicial sigue su curso y, a la salida, la vedette volvió a disparar contra el empresario.

Tras revelar que Naselli no se hace cargo de sus obligaciones como padre y que sólo le pasa 25 mil pesos por mes, expresó: "Acá hay un padre al que no le importa su hijo. 25 mil pesos mensuales para el estilo de vida de Salvador no es nada. De todo se está haciendo cargo mi papá. El sólo abonó el alquiler porque el departamento es de la madre, y si no se lo embargaban", contó ella en un móvil de Involucrados.



"Me estoy haciendo cargo de todo desde que nació. De la luz, el gas, el agua y la niñera. El no quiere pasar nada, sólo quiere seguir pagando sus caballos (.). Es mi familia y es el futuro de mi hijo", explicó la mediática dando a entender que va a luchar hasta el final por lo que les corresponde.

En cuanto a la audiencia fallida, Xipolitakis explicó que sabía que no iba a haber acuerdo y que sólo fueron a firmar para que la causa siga su curso. "Estoy bien, mucho mejor, más fuerte que la vez anterior. El otro día me hizo mal verlo porque reviví muchas cosas. Ayer nos encontramos en una mediación pero no llegamos a ningún acuerdo, así que hoy vinimos a firmar y nada más", indicó.



Acompañada por su nuevo abogado Martín Francolino, la mediática también se refirió a la denuncia por violencia de género y confirmó que se renovó la perimetral contra Naselli. "Renovamos la perimetral para que no pueda acercarse al menor porque tiene una causa penal. Con el tiempo, y a través de una asistente social, va a poder verlo paulatinamente", aclaró el letrado, quien también puede litigar en Estados Unidos en caso de que sea necesario.



"No estamos hablando de un padre cualquiera, estamos hablando de un hombre multimillonario. Lo único que le importa es esconder sus cosas para quedar bien con sus clientes. Cualquier cosa puedo negociar, pero esto no. Es el futuro de mi hijo. La violencia se paga, acá hay una causa penal y no la voy a levantar (.). Por Salvador, juro que voy a hacer justicia", agregó Xipolitakis, muy enojada.

En cuanto a su día a día, aclaró que es su padre quien se ocupa de que no les falte nada: "Mi papá se está haciendo cargo de todo, hasta de la obra social. No es por dar lástima pero a veces no como para que a mi hijo no le falte nada, porque me da vergüenza seguir pidiéndole plata a mi papá. Mi hijo tiene un estilo de vida y no se lo voy a sacar".



Sin embargo, esta declaración llamó la atención de los conductores del ciclo de América TV, quiénes repreguntaron al respecto. "Zafo con lo que hay. Mi hijo come lomo, pescado, pollo, no le falta nada. No le puedo pedir a mi papá más de lo que me da porque no tiene porque él hacerse cargo. Mi hermana el otro día vino y le contó que tenía la heladera vacía, mi papá no pudo dormir en toda la noche y al otro día, me llenó la heladera", confesó.



Enseguida, explicó que el pedido de su ex que le impide mostrar a su hijo públicamente también la perjudicó notablemente. "Gracias a dios que soy pública y puedo denunciar todo esto, la violencia. Y gracias a que soy pública también puedo hacer canjes y ahora, por no poder mostrarlo, se me corta todo porque no puedo ponérmelo yo; a la marca le interesa que esté Salvador para mostrarlo", señaló.



"Mi vida cambió mucho. Mi trabajo bajó mucho porque como para él era una porquería, dejé mucho de lado. Ahora al separarme, cambió todo. Tengo mis cosméticos, pero todavía no cobré un peso", indicó sobre su presente laboral. E indignada con la situación, remató: "No soy una muerta de hambre que peleo por el pancho y la coca, estoy pensando en el futuro de mi hijo. Él por agarrársela conmigo, se la agarra con el hijo. Es un tipo millonario que vive de apariencias. Ojalá no tenga que denunciarlo en la justicia por sus negocios", disparó finalmente.