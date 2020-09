El duro mensaje de Lucila Rada contra los "delincuentes" que adulteraron video de su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las redes sociales se vieron sacudidas este viernes por un video adulterado en el que Ruben Rada hablaba de recuperar algunos barrios de Montevideo y en la edición, vinculaban al músico con un supuesto apoyo a Laura Raffo. La polémica se instaló en cuanto el músico ha sido un votante histórico del Frente Amplio.

Originalmente, Rada grabó el video en respaldo al candidato a alcalde por el municipio B del Frente Amplio, Juan Pablo Pío. El propio Rada desmintió un supuesto apoyo a Raffo con un video en sus redes en el que pregunta a sus seguidores: "¿A vos te parece que yo puedo cambiar?".

Ahora la que emitió un duro mensaje fue Lucila Rada, actriz, cantante e hija del legendario músico uruguayo.

Lucila llamó "delincuentes malintencionados" a quienes manipularon el video y reveló que su padre se afligió por la adulteración.

"Serìa capaz de cualquier cosa por sostener la sonrisa de mi padre en su cara a cada segundo. Y cuando por mí se aflige como todo padre por sus hijos, sufro, me culpo, pero cuando se aflige por unos delincuentes malintencionados, que atentan contra la ética y faltan a la verdad, y que se aprovechan de su espontaneidad e inocencia de ese hombre/niño uruguayo que es es, que habla más allá de la política, amando más que nada a su tierra por sobre todas las cosas, y defendiéndola y haciéndola conocer con lo mejor de su arte hace 70 años... ahí... que no me los cruce!", escribió Lucila.

"La vida los perdone. No por pensar diferente, no por defender su ideología sea cual sea, si no por mentir, por fraude y por manipular a su pueblo con un montaje tan poco digno", agregó.