El duro mensaje de Diego Barnabé por la contratación de "ineptos" en los gobiernos

El periodista Diego Barnabé, ex Telemundo, El Espectador y otros medios, lanzó una punzante crítica a una práctica a su juicio extendida en Uruguay.

"Desde la restauración democrática hasta hoy, TODOS los gobiernos del Uruguay han combinado la designación en distintos niveles de personas capacitadas pero también de muchos ineptos, léase “premios a la militancia”, favores políticos o personales con poder y sueldos que pagamos todos", escribió el también gestor cultural.

"El episodio se repite en el tiempo. Llega la orden de arriba: “Hacele lugar a fulano o a sultana”. Es uno de los grandes vicios de nuestro sistema político. El viejo clientelismo que los “moralistas” condenan desde el sector privado y en el que luego caen cuando llegan al poder", añadió.

Barnabé, que renunció a Telemundo el año pasado, no nombró ningún caso en especial. En una entrevista con Sábado Show, se refirió a una asociación "nociva" entre cultura y política partidaria.

"Más allá de que haya artistas que públicamente asumen su adhesión a un partido político, lo que es muy respetable, creo que es muy triste la asociación política generalizada en la cultura. En lo personal me gusta decir que defiendo al “partido de la cultura”. Creo que los actores culturales tienen mucho para ganar en la medida en que se trasciendan las simpatías políticas. Debería ser un ámbito en el que los apoyos o las legislaciones que se puedan perfeccionar no tienen que depender del gobierno de turno y su eventual simpatía o no con actores culturales. Como la educación, la cultura es demasiado importante en un país como para que su suerte esté asociada a los vaivenes y las luchas de la política partidaria", opinó.

El tuit fue escrito el día en que "Romano" era tendencia en la red social del pajarito una vez que se conoció que Gabriel Romano había sido contratado por la administración de Carolina Cosse como asesor en comunicación en la Intendencia de Montevideo, lo que dividió aguas en las redes.