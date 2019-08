El duro editorial de Marcelo Tinelli contra Mauricio Macri tras las primarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de comenzar una nueva edición de su programa, Marcelo Tinelli se expresó sobre las elecciones y fue contundente. Hablándole directamente a la audiencia, lanzó: "No te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el p... derecho a juzgar el voto de otro argentino? Por Dios. ¡Qué locura eso!".

Y disparó: "No se dejen llevar con esto de que son culpables, no son culpables de nada, son culpables de lo más lindo que es estar en democracia en la Argentina. Festejemos y aplaudamos eso, por favor".



En su discurso, el conductor de televisión celebró la democracia, y remarcó cuánto le costó al país solidificar este sistema. "Llevó años y muchos sinsabores, por eso es emocionante realmente ver lo que pasó ayer", dijo al referirse a los comicios del domingo. Según describió Tinelli, "votar es maravilloso" no solo porque permite escuchar todas las voces, sino porque, "esos días, todos somos iguales y todas las opiniones tienen el mismo valor e importancia".

En ese momento, apuntó contra Mauricio Macri: "Estamos en momentos difíciles y hay que escuchar las demandas con responsabilidad porque creo que son urgentes. No podés decir: 'Vayánse a dormir'. Con el mayor cariño para el Presidente, nos mandó a dormir sin tener los resultados".



En esta línea, Tinelli opinó que, "en un proceso democrático, lo más importante es aceptar con humildad la elección de la gente". Así, destacó que la vocación de servicio debe estar por encima de las mezquindades electorales y que los dirigentes deberían tener "un gesto de grandeza" y sentarse a dialogar.