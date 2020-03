El duro descargo de Mina Bonino a tres semanas de dar a luz: "La maternidad es una mierda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mina Bonino fue madre el mes pasado de Benicio, su primer hijo con el futbolista uruguayo Federico Valverde. A tres semanas del nacionamiento, la periodista argentina reveló que no todo es "color de rosa" en la maternidad.

Si bien aclaró en su publicación de redes sociales, que volvería a elegir ser madre, tuvo duros comentarios sobre la vida cotidiana con un recién nacido.

"“La maternidad es una mierda. Pongámonos a desmitificar tapas de revista donde la maternidad es color de rosa. La maternidad es una mierda. Duele, duele hasta las lágrimas. Cansa, te agobia, te arrepiente. Te hace levantar a las tres. A las cuatro, a las cinco, a las seis”, escribió la joven desde su cuenta oficial de Instagram.

“La maternidad te recuerda que estás gorda, despeinada, hinchada, desarreglada. No es mágico. No existe esa conexión. Dar el pecho es una mierda. Una mierda muy necesaria, pero una mierda en fin. La maternidad es culposa. Viene para criticarte. Te juzga. Te señala con el dedo para decirte que no estás haciendo las cosas bien. Te encuentra angustiada. Triste. Y a su vez tan feliz que te marea. No importa cuán acompañada estés. No importa cuántos pañales cambie el padre. La maternidad siempre te hará sentir sola”, añadió.

La expanelista de Intrusos había contado que tuvo un parto difícil que duró 14 horas. Acompañada por un equipo médico en una clínica de Madrid, prefirió hacer todo lo posible para no ir a cesárea. “No elegí lo rápido, elegí lo que me decía el corazón, acompañada de los médicos sabiendo que mi bebé no sufría. Mi dolor pasaba a segundo plano, y les aseguro que cuando te dicen que te tienen que dormir al 100% vas a querer llegar hasta las últimas consecuencias para no despegarte de tu hijo y saber que todo está bien”, había señalado.

“La maternidad es cruel. Viene para pegarte una piña y sacarte de esa burbuja donde sí era todo color de rosa. Vas a querer tirar todo a la mierda. Vas a querer llorar y después sonreír. Te vas a cuestionar. Vas a aprender a equivocarte. La maternidad es una mierda. Una mierda que te sacude el corazón y crees que no te entra más espacio para amar a alguien. Una mierda que te hace reencontrarte como humano. Una mierda que te empodera”, manifestó.

También se quejó de la lactancia. "“Sí, dar la teta es una mierda. O ¿Quién no quiso rendirse el tercer día cuando la leche no bajaba? ¿Quién no quiso rendirse ante el dolor de cada succión? ¿Quién no se sintió menos madre por darle mamadera? Porque eso es lo que te hacen creer. La maternidad es una mierda. Pero volvería a elegir mil veces más pisar y nadar entre la mierda, porque por más mierda que sea. La maternidad te cambia la vida”, afirmó Bonino.