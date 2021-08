Duro descargo de Florencia Peña: "¿Tengo que aclarar que no soy el gato del presidente?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El de Florencia Peña no fue un lunes fácil. La actriz y conductora comenzó la entrega de su programa Flor de equipo (Telefe), e hizo un fuerte descargo en relación al ataque que sufrió en redes sociales, después de que se conociera públicamente que se había reunido con el presidente argentino Alberto Fernández en la quinta de Olivos.

El encuentro ocurrió en mayo de 2020 y según los registros, Peña entró al lugar a las 10.30 y se fue tres horas después. Del hecho se informó en julio, junto con otras reuniones por fuera de la agenda de gestión que el mandatario mantuvo en tiempos de cuarentena estricta. La lista, de la que se conocieron más nombres en las últimas horas, incluye a la modelo Sofía Pacchi, Úrsula Vargues, Marcelo Tinelli, el entrenador Marcelo Gallardo y la familia Moyano, entre varios otros.

Sin embargo, los ataques que se viralizaron sobre todo en Twitter estuvieron dirigidos a Peña, que el lunes disparó contra trolls y haters con un discurso cargado de enojo y de dolor.



“Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas”, dijo. “En mayo del año pasado acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo, nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”.

En ese contexto, Peña le escribió un mensaje de Twitter a Fernández y de ahí surgió la reunión que ahora está en el ojo de la tormenta.



"Después de seis o siete días de una operación contra mi persona me pregunto: ¿por qué conmigo?", se preguntó la actriz en su programa. "Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, ¿y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿De verdad?”.

“Después de 40 años de trabajo, yo empecé a trabajar a los siete años, cumplo 47 en tres meses, ¿tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Que llegue hasta acá sin ayuda de absolutamente nadie? ¿Que no necesito nada de nada? ¿Que soy una mujer independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante seis días? ¿Tan poco inteligente se creen que es la gente? ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las 11.30 de la mañana, que lo tuve que esperar una hora porque recibe a tanta gente pidiendo?”, disparó Peña. Y en su remate dijo: "¿Por qué con los hombres no se la agarraron, por qué conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres?".



Peña siguió entre lágrimas explicando por qué había pasado tanto tiempo en el lugar, y aseguró: "Yo hice lo que tenía que hacer porque, aunque les pese, yo soy un referente de la actuación argentina. Aunque no te guste como actriz, aunque no me elijas para ir a ver al teatro, lo lamento. Yo soy un referente y puedo sentarme con el Presidente a pedirle algunas cosas y no tengo que dar explicaciones de eso a nadie”.