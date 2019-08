El duro cruce entre Marcela Tauro y China Suárez por su crisis con Vicuña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presunto diálogo que habrían tenido Benjamín Vicuña con su ex Pampita Ardohain disparó una crisis entre el actor chileno y su actual pareja, María Eugenia "China" Suárez.

En ese presunto chat, Vicuña habría confesado a su ex que extrañaba "la vida familiar" que tenía con ella. Cuando Suárez descubrió este chat, se habría desatado la

Si bien la actriz desmintió la información, se generó un cruce colateral entre ella y Marcela Tauro, quien dio la información en Intrusos.

China Suárez se grabó un video que subió a sus historias de Instagram para responder a la panelista. En el descargo, Suárez menciona a "Marce, una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino", y "particularmente" con ella, desde "hace mucho tiempo".



"No iba a contestar , (pero) como se fue agrandando, la verdad no tenía ganas de callarme. Cuando era más chica era más de esconderme o no decir nada porque no sabía cómo manejarme. Ahora crecí, me siento más yo que nunca, ¿y por qué no hablar si es mi personalidad?", asegura.

"Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tu versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No tengo que explicártelo a vos, ni a nadie. No ando revisando teléfonos. No me importa lo que hace el otro de su vida", añade.

Suárez revela que quiso comunicarse con Tauro, pero la periodista no habría respondido a sus mensajes y llamados.

Marcela Tauro respondió las críticas en Intrusos. ""Vamos a empezar por el final -anunció la periodista, de larga trayectoria en el medio-. Si me habló a mí, Marce, a mí no me llamó ni me mandó mensaje. Puede ser que no tenga mi celular; tenemos un amigo en común, (Marcelo) Polino, se lo podés pedir. No me llamaste, porque yo contesto hasta a mis seguidores de Instagram", aseguró.

Luego respondió a la acusación de Suárez. "Me puedo equivocar millones de veces. Pero machista… no. En todo caso fijate tus amigas, tu entorno, tu pareja, ¿de dónde vino la versión?". Y tras advertirle en dos ocasiones que la notó "muy nerviosa", Tauro le hizo un pedido final a Eugenia: que no falte a la verdad al afirmar que intentó comunicarse con ella y no la atendió. "Si mentís en eso, tenés que mentir en todo… Nada más".