Duro cruce entre Juan Castillo y Gabriel Pereyra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La mañana de Informativo Sarandí (Radio Sarandí) fue escenario de un duro cruce de opiniones entre el periodista Gabriel Pereyra y el dirigente del Partido Comunista Juan Castillo.

Todo comenzó con una pregunta de Pereyra que señalaba una contradicción entre la posición comunista sobre Venezuela, que respalda a Nicolás Maduro y rechaza la intervención internacional en ese país caribeño, y su historia de apoyo a otras intervenciones.

"El tema de la injerencia internacional, viniendo del Partido Comunista me sorprende por dos razones. Una, muy histórica y es que el PC apoyó todas las intervenciones que hacía la Unión Soviética cada vez que metía los tanques en Checoslovaquia, en Hungría... Le parecía bien que se interviniera internacionalmente cuando el socialismo se desviada. Pero más acá en el tiempo, cuando nos tocó a nosotros sufrir la dictadura militar, todo apoyo internacional que reclamaba elecciones libres en Uruguay, era bienvenida. Cuando desde afuera se nos tiraba una piola a nosotros, nos parecía bien. Pero ahora parece mal tirarle una piola a los venezolanos", dijo Pereyra.

La consulta molestó a Juan Castillo, quien primero indicó que había aceptado el contacto, vía telefónico, a condición de que fuera breve y una pregunta así "no se responde en dos o tres minutos", dijo.

"De todas formas, a mí me podés pasar muy poca factura de lo que se pudo haber hecho hace 100 años atrás, 70 o 40 años atrás. No es para mí eso. Los comunistas, de todas formas, hemos dicho que nos hacemos cargo de toda nuestra historia porque las coyunturas no son iguales en ningún momento", añadió.

Luego cargó contra las valoración de Pereyra, la que tildó de "antojadiza" sobre el rol de los comunistas y lo acusó de tener una "camiseta política".

Una vez que el debate levantó temperatura. El conductor de Informativo Sarandí acusó a Castillo: "Vos hacés una diferencia entre dictadura de derecha y de izquierda. Vos apoyás dictaduras de izquierda".

Y el dirigente replicó: "Deberías vestirte con los colores de tu partido y confrontar políticamente conmigo. ¿Vos me estás interpelando a mí en los micrófonos de la radio? Si vos defendés al fascismo, es problema tuyo y no mío. Lo que trato de evitar es que haya nuevos golpes de Estado", dijo.

Escuchá el audio: