Duro cruce entre Gabriel Pereyra y Graciela Bianchi: "¿Estás medicada?"

"Golpes psicológicos como la muerte de Andrés Abt pueden trastocar la política del gobierno de apertura de actividades". Este comentario en Twitter del periodista Leonardo Pereyra derivó en un duro contrapunto entre Graciela Bianchi y Gabriel Pereyra (hermano de Leonardo) que incluyó especulaciones mutuas de estar "medicado o medicada".

En la línea de tiempo de Twitter las cosas siguieron de este modo: Bianchi calificó el mensaje de Leonardo Pereyra como "indignante".

Con todo respeto está mensaje es indignante. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 13, 2021

Acto seguido intervino Gabriel Pereyra con un duro cuestionamiento a la legisladora nacionalista. "Estimada @gbianchi404 , vi lo que publicaste sobre Abt y como lo hiciste público te lo pregunto en público, y con respeto, casi que con preocupación, porque creo que a mí nunca me agrediste pero sí a gente que quiero: ¿tú estás medicada?", le escribió el periodista de VTV.

Estimada @gbianchi404 , vi lo que publicaste sobre Abt y como lo hiciste público te lo pregunto en público, y con respeto, casi que con preocupación, porque creo que a mí nunca me agrediste pero sí a gente que quiero: ¿tú estás medicada? — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) March 13, 2021

La legisladora respondió con una catarata de mensajes y aunque sin detallar, menciona un episodio en Canal 4 como presunta evidencia de la medicación, en este caso de Gabriel Pereyra.

El mensaje: "Tu y yo sabemos que el medicado sos tú. ¿Te acordás en el estudio de canal 4? Lamento decirlo públicamente pero a mí me estás preguntando lo mismo. No estoy medicada porque no tengo ninguna patología a la que supongo te referís".

Luego calificó la ofensiva de Pereyra como un ataque en el marco de la violencia de género. "Casualmente” tu pregunta es similar a las agresiones que recibo en tw. por los mercenarios anónimos. Tenés que agradecer que no soy de las mujeres que se victimizan porque está vigente la Ley de Violencia basada en género y para la misma has cometido un delito".

“Casualmente” tu pregunta es similar a las agresiones que recibo en tw. por los mercenarios anónimos. Tenés que agradecer que no soy de las mujeres que se victimizan porque está vigente la Ley de Violencia basada en género y para la misma has cometido un delito. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 13, 2021

Y cerró: "Tengo mucho más para decirte pero no vale la pena. Por lo menos respeten vos y la persona que querés (supongo que será Leonardo) el dolor de quienes hemos perdido a un amigo mientras estamos en cuarentena aislados de nuestra familia y amigos. Acostúmbrense a las mujeres con carácter".