Rada arremetió contra Constanza Moreira por ley de derechos de autor: "Juega con el dinero de los demás"

El cantante Ruben Rada se mostró irritado con la senadora Constanza Moreira a propósito del debate por la ley de ampliación de derechos de autor. El suplente de Moreira en la cámara alta, Rafael Paternain, fue el único que votó en contra de la ley que implica que los derechos de autores, intérpretes y discográficas pasen a durar de 50 a 70 años.

Rada fue uno de los principales artistas que promovió esta nueva ley, aprobada el miércoles 18 de diciembre. "Era una injusticia", remarcó sobre la situación anterior en el programa Algo Contigo. Allí también le dedicó unas duras palabras a Moreira, la legisladora contraria al proyecto.

"A Constancita con sus peinaditos no la entendí", ironizó. "Ella no quería (que se apruebe la ley), estaba en contra. Entendía que el dinero tenía que ir para otro lado, es decir, jugar con el dinero de los demás", arremetió.

El músico no descartó un encuentro en privado con la legisladora para discutir el tema en el futuro, ya que él se "reúne con todo el mundo": "Un día me gustaría juntarme con ella a charlar. No conozco sus argumentos".

Además de trabajar por la aprobación de la nueva ley, Rada también se puso al frente de la campaña electoral del Frente Amplio, partido por el que Moreira es senadora. "Se cometieron errores y se perdió, pero luchamos como locos", evaluó el artista sobre el resultado adverso.