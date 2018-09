El durísimo mensaje de la hija Arévalo Ríos luego de que el futbolista fuera padre otra vez

Egidio Arévalo Ríos ha reiniciado su vida amorosa con la mexicana Karla Gutiérrez. Llevan nueve años juntos y esta semana le dieron la bienvenida a Thiago, que nació en México y es el primero de sus hijos en común.

"La espera fue larga y la felicidad es enorme Thiago ya está con nosotros te amamos mi chiquito hermoso", escribió el jugador

Pero la familia uruguaya del "Cacha" no está muy feliz con el proceder del futbolista luego de que se casara con Gutiérrez. El futbolista tiene dos hijos en Uruguay, Dahiana e Ignacio, que son adolescentes y múltiples veces han efectuado reclamos por presunta "ausencia" paterna, tanto en lo afectivo como en lo económico.

Enterada del nacimiento de Thiago, Dahiana Arévalo escribió un duro mensaje en la red social Twitter.

"Que impotencia tengo arriba, la espera es larga para Nacho y para mí, que hasta el día de hoy estamos esperando que se nos dé las cosas que nos pertenece. Suerte en tu vida, ojalá no hagas lo mismo que nos hiciste. Absolutamente todo vuelve", escribió.

Que impotencia tengo arriba, la espera es larga para Nacho y para mí, que hasta el día de hoy estamos esperando que se nos dé las cosas que nos pertenece. Suerte en tu vida, ojalá no hagas lo mismo que nos hiciste. Absolutamente todo vuelve. pic.twitter.com/lR9LyWt7fC — ∂αнι (@arevalodahi) 25 de septiembre de 2018

Frente a los comentarios de algunos seguidores que le señalaban un interés económico en su pedido, ella aclaró: "Hay que leer pavadas. No te interesa si yo estoy interesada en recuperar cariño, legalmente hay cosas que me corresponden y se perfectamente cuáles son. Tengo 18, no necesito recuperar el cariño que no me dio en 11 años, seguramente cuando esté solo, él necesite de mí".