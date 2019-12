Durísimo cruce entre Rafa Cotelo y Alberto Sonsol: "Estás ofendiendo mal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tarde de Bien igual (Radio El Espectador) se picó con un debate de alto voltaje entre los conductores Alberto Sonsol y Rafa Cotelo. Todo comenzó cuando ambos fijaron posiciones opuestas sobre la igualdad de oportunidades o no en la sociedad, en función del contexto social y cultural en el que se nace.

La pregunta central que se plantearon fue: "¿Tienen las mismas oportunidades educativas y laborales un joven nacido en contexto crítico que otro en cuna de oro?"

Para Sonsol, las posibilidades de éxito o fracaso en la vida son independientes de la "cuna paterna". Rafa Cotelo, en cambio, tildó al periodista deportivo y relator como "privilegiado" por haber nacido hombre y en un hogar blanco de clase media.

"Tuviste un techo, comida, educación, instrucción, padres presentes, valores... Mucha gente no tiene eso", amplió Cotelo.

"No tuve privilegios. Nací normal. Hay otros que aunque no nacieron así, salieron adelante igual. Pero otros se quedan en el molde. Dicen: "como mis padres no son correctos, salgo a hacer cualquier cosa", dijo Sonsol en referencia a las desviaciones delictivas.

"Todos tienen la posibilidad de elegir. Ahora, si te quedás panza arriba en tu casa esperando que te toquen la puerta para un buen laburo, seguramente no lo vas a conseguir. Ahora, si estás todo el día en la calle buscándola, seguramente te va a ir un poco mejor. Acá, en Puerto Rico, en Punta Cana, en la China o donde sea", complementó Sonsol.

"Yo no creo que sea así. Me encantaría tener una visión tan ingenua de la realidad", respondió Cotelo. "Hay muchísima gente que no tiene la chance de elegir. En nuestro país tampoco", agregó. Luego calificó de "pavada" la visión de Sonsol que aseguraba que "el sol brilla igual para todo el mundo".

El debate comenzó a calentarse con alusiones personales o tiros por elevación. "Para vos, gritar es sinónimo de tener la razón", le dijo en un momento Cotelo. "Yo no grito. Hablo fuerte", le dijo Sonsol.

"Cuando la gente me dice 'qué suerte tenés, qué culo tenés', digo que no tuve nada de eso. La busqué. Laburé como todo el mundo. Me irrita que me digas eso", añadió Sonsol en otro de sus picantes pasajes.

Pero al final se produjo el máximo pico de tensión. Sonsol mencionó de una presunta "bemba" (por BMW de alta gama) de Rafa Cotelo y el otro dijo, en tono de ironía, que ese supuesto auto no se lo ganó trabajando, sino en "la rula".

"Ahí estás ofendiendo mal. Dejala ahí", dijo Sonsol y mandó la tanda.

Al regreso de la tanda publicitaria, Sonsol ya no estaba en el estudio. Bien igual cerró el ciclo 2019 de este lunes para volver recién el 20 de enero.

Horacio Abadie, otro de los conductores del ciclo, mencionó mensajes de la audiencia que pedían una reconciliación en vivo.