Durísimo cruce entre Nicolás Cendoya y Gabriel Pereyra y Aldo Silva: "Usted es un atrevido"

El exjerarca de Ursec, Nicolás Cendoya, comenzó esta semana una ronda de entrevistas para dar su versión en el polémico caso de destrucción de papeles en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. El exfuncionario, de extracción frenteamplista, sostiene que es víctima de una campaña en su contra para "evitar" que no ingrese al directorio de Antel.

Este martes, otorgó una entrevista a Informativo Sarandí, donde protagonizó un fuerte cruce primero con Gabriel Pereyra y luego con Aldo Silva, dos de los periodistas de Radio Sarandí.

Todo comenzó con una pregunta de Pereyra en la que dudó de la teoría de Cendoya sobre un presunto "complot" del gobierno para "evitar" que llegue "como superman" a Antel. "Evidentemente tiene un ego muy grande", le dijo.

Entonces Cendoya reaccionó: "Mire Gabriel, yo le pido que me trate con respeto. Porque yo lo trato con respeto. Lo de Superman está de más"

Pereyra fue a más y recordó los dichos de Cendoya en un seminario de semanas atrás con políticos y periodistas. "Usted dijo: "nos están perseguiendo hasta abajo de la cama. Hay compañeros que han sufrido en carne propia episodios lamentables de censura. Criticó el sometimiento de facto a tres horas de cadena oficial diaria en los informativos de televisión privados. Hay que ver los rostros de los informativistas de TV, a veces da pena ver cómo tienen que someterse a los designios de los jefes editoriales". Está hablando de mí", dijo en referencia al rol de Pereyra en la dirección periodística de VTV. "Usted es un atrevido por meterse en el trabajo de los periodistas".

Cendoya dijo que prefería evitar la "adjetivación" y repitió que durante las primeras semanas de la pandemia, a su juicio, "los tres canales privados eran vehículos permanentes de la información oficial".

"Ha habido una gigantesca política de manejo de información de parte del gobierno. Y lo que sostengo es que hubo una presencia permanente de las autoridades en la pantalla de los tres canales. Empezamos a ver los videos y capaz que yo estoy equivocado", prosiguió.

Luego Aldo Silva, conductor de Telemundo, tomó la palabra para rebatir los dichos de Cendoya. "Me está agrediendo a mí directamente. No voy a hablar en nombre de Canal 12. Usted habla de construcción de un relato y eso es una agresión muy desagradable", dijo.

"Dígamente una cosa: pandemia mundial, Covid 19, ¿qué quería que hiciera? ¿que hablaramos de qué? Está el presidente de la república dando información. Que sabe usar los medios de comunicación, es cierto. Como no lo supo hacer el Frente Amplio", complementó. ¿Qué culpa tengo yo como periodista si estamos en un escenario de pandemia mundial y se paraliza la economía del país? Está hablando el gobierno que es que el toma las decisiones. ¿A eso se le atribuye un apoyo político?".

"Quizás no me expresé bien. Nunca quise rozar a los periodistas", concedió Cendoya. Pero luego criticó nuevamente la duración de tres horas de los información. "Con una presencia tan masiva del gobierno y las voces de la oposición tuvieron una presencia casi nula. Porque la ciencia no es monopolio del gobierno", dijo.

"Lo vamos a traer de secretario de redacción para que nos enseñe a quemar los papeles", dijo Pereyra y la entrevista subió de temperatura.

"No le puedo permitir que ironice con los papales. Lamento que esta nota que pensé que era sobre el caso del fiscal haya derivado en cuestiones que no tienen nada que ver", dijo Cendoya.