Durísimo cruce entre Graciela Bianchi y el periodista argentino Pablo Duggan

Graciela Bianchi tuvo un duro cruce con el periodista argentino Pablo Duggan. La diputada fue entrevistada luego de que asegurara que tiene "elementos de convicción suficientes" para asegurar que el fiscal argentino Alberto Nisman fue asesinado y apunta a una célula terrorista dependiente de Hezbollah.

Duggan, en cambio, sostiene que la muerte de Nisman se debe a un suicidio y le reclamó en vivo a Bianchi una prueba concreta del homicidio. "No la voy a proporcionar hasta no hablar con el fiscal Taiano (a cargo de la causa)", dijo.

Luego el diálogo empezó a levantar temperatura. "Me resulta extraño que siendo una diputada usted tenga una prueba de homicidio y la cuente en televisión antes que llevarla a la Justicia. Discúlpeme, pero suena poco serio", dijo Duggan.

Bianchi no se quedó atrás: "No me interesa su opinión. Si le parece poco serio, averigûe quién soy yo". Y Duggan retrucó: "El tema es que ya averigüé quién es usted".

Luego prosiguió: "Esto no es serio. ¿Usted piensa que la Embajada norteamericana le va a dar una información a usted cuando tiene excelente relación con el gobierno argentino?".

El conductor del programa, Mauro Viale, puso paños fríos sobre la discusión.

Bianchi aseguró que en los próximos días llegará a Buenos Aires a presentar los documentos al fiscal de la causa.