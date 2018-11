Durísimo cruce entre Ana Laura Román y Fernando Amado

La periodista de espectáculo Ana Laura Román, confesa simpatizante del Partido Colorado, salió con todo al cruce del diputado Fernando Amado, quien se desvinculó de esa agrupación partidaria.

Todo comenzó cuando Amado criticó la "bajada" a la arena política del expresidente Julio María Sanguinetti. "Lavate la boca @fernando_amado para hablar de @JMaSanguinetti Lo mejor que nos pudo haber pasado es que te hayas ido del Partido, los traidores no cambian. Ahora te quiero ver hasta donde llegas sólito y no debajo del pantalón de alguien", le espetó sin anestesia.

El legislador no se quedó atrás y respondió: "Hola Ana! Sabes que no te entiendo. Lo mejor que les pudo haber pasado es que me haya ido,

Pensas que no voy a llegar a ningún lado solo, Por qué esa ira? Tendrías que estar festejando, no? O por lo menos más serena. No te intoxiques, la próxima cambiá de canal".

Pero el cruce no quedó ahí. Román lanzó más munición gruesa contra Amado y lo volvió a tratar de "traidor".