Durísima discusión entre Alberto Sonsol y el fiscal Jorge Díaz por el caso Balcedo

Alberto Sonsol y Jorge Díaz protagonizaron una tensa discusión este domingo cuando el fiscal de corte acudió como invitado a Polémica en el bar (Canal 10). Todo empezó por el caso Marcelo Balcedo. Luego de que el jerarca explicara las instancias del proceso abreviado, Sonsol pidió explicaciones del acuerdo con el sindicalista millonario condenado por lavado de activos.

"Creo que está gritando...", empezó a responder Díaz. "Bastante grieta, bastante problemas tenemos los uruguayos de hablar y gritar. Lo que le estoy diciendo es, primero que no es abogado, segundo no conoce la prueba del expediente, no tiene la más pálida idea y está emitiendo una opinión jurídica sin tener el más mínimo conocimiento de lo que está diciendo. Perdóneme, usted es un todólogo que opina de todo lo que le parece y cree saber de todo lo que le parece. De fútbol yo no sé, pero de esto sé. Entonces, hable de lo que sabe", prosiguió.

Sonsol no se la dejó pasar. Jorge Piñeyrúa quiso mandar una pausa en el programa, pero el relator y periodista se lo impidió. "Acá no hay pausa. Acepto que podemos discrepar pero me parece que estamos en un terreno en términos no sé si de ofensa", dijo Sonsol y Díaz aclaró que le hablaba con "todo respeto".

"Pero usted está yendo a fondo mal conmigo. Estoy grande para que ni usted ni nadie vaya a fondo conmigo. Se lo digo con todas las letras", dijo entonces Sonsol levantando la tensión del debate. "Cualquier hijo de vecino sabe que un tipo que tiene una mansión en la colina de un cerro que se llama El Gran Chaparral que vale una fortuna, que tiene no sé cuántos autos último modelo, que está perseguido por la justicia argentina y tiene una cuenta de millones de dólares y usted me quiere subestimar a mí diciendo que yo no sé nada. Entonces, usted es un fenómeno, yo soy un burro. Seguramente por eso lo quieren sacar a usted y no a mí".

Mientras Sonsol hablaba, Díaz le hizo señas a Piñeyrúa para que diera por cerrado el tema. Luego comentó: "Creo que esto ha llegado a un terreno que no corresponde".

Sonsol replicó: "Pero el que se metió en ese terreno fue usted. ¿Usted quiere entrar en el barro? Entramos en el barro. No me quiera correr con "todólogo" y todo eso. Yo opino como cualquier hijo de vecino. Porque doña María y don José, ¿sabe lo que piensan? Que acá el que tiene guita se salva. Y el que no tiene guita va a en cana. Así que explíquelo a doña María y don José", le dijo.

Díaz esbozó entonces la posibilidad de irse del programa. "Creo que me voy a retirar", dijo. Aunque luego Sonsol comentó:"No, no se retire. El que se va a retirar soy yo que tengo que ir a otro programa. ¿Pero sabe una cosa? No me voy a ir. Me voy a quedar", dijo en referencia a La hora de los deportes.

Finalmente, a la vuelta de la tanda, Sonsol y Díaz pusieron paños fríos al debate.