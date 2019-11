Duras críticas de Nacho Álvarez a Daniel Martínez: "Sigue en la chiquita"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El balotaje del domingo ha sido el tema excluyente las redes sociales. Entre los más activos, estuvo el periodista Ignacio Álvarez quien dedicó una serie de mensajes críticos hacia el candidato Daniel Martínez.

"El Pelado sigue en la chiquita sin reconocer la evidente derrota, hablando de "acuerdos entre cuatro paredes" (cuando en la coalición del FA hay diferencias mucho más grandes que en la coalición multicolor), y coreando con la barra "milicos nunca más". Por algo Lacalle le ganó", escribió Álvarez en la noche del domingo.



"Todo bien con la arenga del Pelado pa la tribuna por la remontada, pero no cotiza que fue A PESAR DE ÉL. Qué habría pasado si no hubiera pifiado tanto?Y además parece que no vio los números de la Corte ni que la mayoría de los uruguayos prefirió a Lacalle como Presidente", añadió.

El Pelado sigue en la chiquita sin reconocer la evidente derrota, hablando de "acuerdos entre cuatro paredes" (cuando en la coalición del FA hay diferencias mucho más grandes que en la coalición multicolor), y coreando con la barra "milicos nunca más". Por algo Lacalle le ganó. — ignacio alvarez (@igalvar71) November 25, 2019

El lunes también dedicó algunos tuits al cambio que se avecina ante un triunfo de Lacalle Pou.

"Que el PUEBLO haya elegido al candidato de La Tahona es una cachetada al verso del pueblo vs. oligarquía, y una confirmación de que ningún partido tiene la representatividad de nadie, ni nadie es mejor ni peor por el lugar en donde viva o haya nacido", expresó en la red Twitter.

Que el PUEBLO haya elegido al candidato de La Tahona es una cachetada al verso del pueblo vs. oligarquía, y una confirmación de que ningún partido tiene la representatividad de nadie, ni nadie es mejor ni peor por el lugar en donde viva o haya nacido. — ignacio alvarez (@igalvar71) November 25, 2019