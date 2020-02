Dura polémica entre Sotelo y Cammarota por una ironía sobre Romina Fasulo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dichos y desdichos de Romina Fasulo acerca del sistema de cuidados estuvieron en la agenda noticiosa estos días y generaron un conflicto colateral y encarnizado entre Gonzalo Cammarota y Gerardo Sotelo.

Al comentar la noticia de que Fasulo declaraba que no habían sido correctas sus apreciaciones sobre el sistema implementada por Tabaré Vázquez (al que había calificado de "estupidez"), el conductor de Justicia infinita comentó con ironía: "Parece que cuando hizo las declaraciones estaba con los dedos cruzados, no valía".

Romina Fasulo. Foto: Darwin Borrelli

Gerardo Sotelo, comunicador e integrante del Partido Independiente, salió al cruce y en defensa de su compañera en la carrera por el electoral municipal. "Así no, Gonzalo. De otros puedo esperar cualquier cosa, incluso una bajeza cómo esta, pero de vos no. Quiero creer que no pensaste lo que escribiste o que no conocés la situación de Romina", dijo en referencia a la discapacidad de Fasulo.

Cammarota recogió el guante. "No me extraña que tu primera reacción sea pensar en una bajeza: el golpe bajo, la bufonada, la burla y los comentarios que generan violencia vienen siendo tu manera de comunicarte en el último tiempo. No quise burlarme de ella, no la vi en mi vida", escribió el comunicador que en los comicios nacionales apoyó una lista del Frente Amplio.

La propia Fasulo decidió responderle al conductor de Justicia infinita y aclaró que "no puede" cruzar los dedos. "Nunca lo haría,te lo respondo directamente y para que estés al tanto en mi condición no puedo.Tendrías que preguntarle a unos cuantos que cruzaron los dedos y no una sino varias veces seguro los conoces".

Cammarota también le respondió a la representante del Partido de la Gente en la elección municipal. "Romina, no era literal. No pretendí burlarme. Lo que sí me interesaba dejar en claro era mi discrepancia con tus dichos, los cuales fueron, en el mejor de los casos, desafortunados".



Sotelo, mientras tantos, escribió que aún espera una disculpa.