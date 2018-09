La dura historia familiar de Abel Ayala, de El Marginal

Abel Ayala, quien interpreta a César en El marginal y quien el año pasado se destacó en un rol secundario en la miniserie El maestro, estuvo como invitado en el programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, espacio en el que habló sobre su infancia antes de ser convocado en 2003 para El Polaquito, el film de Juan Carlos Desanzo que le dio un giro a su vida.

"Nací en un hospital de La Plata y me crié con mis abuelos en Berazategui. De muy chiquito me fui de casa, a los 9 años. No volví más. Me fui a vivir a la calle", contó el actor. Al ser consultado por Andy respecto a su decisión, Ayala aseguró que se trató de "una transición concreta", dado que efectivamente pasaba mucho tiempo en la calle de manera natural.

Posteriormente, el actor ahondó en cómo en su familia los vínculos no estaban claros. "Ellos [mis abuelos] me decían que mi abuela era mi mamá, pero después me enteré que mi hermana era mi mamá biológica", reveló. Tras haber vivido en la calle, Ayala recibió la ayuda de unos asistentes sociales que lo llevaron a un hogar.

A pesar de su relato, el actor aseguró no haber tenido una "infancia difícil", porque esa nomenclatura generalmente se la adjudica un tercero. "Yo no la viví así, esa es la mirada del adulto, yo cuando era chico era muy feliz", expresó.