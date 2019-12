Dura crítica a TNU y TV Ciudad por no emitir los festejos del gobierno electo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El festejo postergado por el triunfo electoral de la formula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón, celebrada el sábado en Kibón, convocó a miles de uruguayos y generó amplia cobertura de distintos medios locales, en particular, los tres canales privados de tv abierta. Sin embargo, TNU y Tv Ciudad no hicieron cobertura especial y Rafael Goncalvez lo hizo notar en su cuenta de Facebook.

A través de un mensaje en la red social, el conductor de Café versátil (Red TV) destacó que, para las señales públicas, el festejo de la Coalición Multicolor "no existió". Asimismo, preguntó qué hubieran hecho los citados canales si la fórmula ganadora del balotaje era la que integraban Daniel Martínez y Graciela Villar. "Después no digan que no están flechados una lástima el único canal que llega todo el país y más al interior donde ganó la fórmula. Es totalmente antidemocrático ya", remarcó Goncalvez.

El periodista, que salió varios años al aire en la señal pública con su Café versátil, dijo que "el país somos todos". Y finalmente pidió por un Canal 5 "más pluralista y Republicano".