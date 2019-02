Drogas, prostitución y excesos; el relato de los testigos de la muerte de Natacha Jaitt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natacha Jaitt, de 41 años, falleció en la madrugada del sábado en el salón de eventos Xanadú, de Villa La Ñata, en Tigre (Buenos Aires). Otras cinco personas estaban en lugar y sus testimonios, recogidos por la investigación policial, dan cuenta de una noche plagada de consumo y excesos.

Guillermo Gonzalo Rigoni (45 años) es el dueño del salón de eventos y fue el anfitrión de la velada. También estaban sus amigos el empresario Gaspar Esteban Fonolla y el electricista Gustavo Andrés "Voltio" Bartolín, el productor y socio de Jaitt Raúl Velaztiqui (47) y una joven prostituta llamada Luana Micaela.

Los cinco declararon ante las autoridades policiales luego de producida la muerte de Jaitt.

Jaitt y su productor Raúl Velaztiqui llegaron al salón a las 22:00 con la intención de conocer el lugar con la intención de que sea sede de un fiesta o show organizado por ellos. El dueño del lugar, Gonzalo Rigoni, les hizo una recorrida y ordenó sushi para cenar.

De acuerdo a los testimonios, Gustavo "Voltio" Bartolín fue quien trajo la cocaína y la dejó en la mesada de la cocina. Los invitados, incluida Jaitt, acudieron varias veces durante la noche a consumir. Las declaraciones también señalan que la mediática consumió LSD.

Jaitt también tomó champagne durante la noche, mientras cenaban. Si bien no vio más drogas esa noche, el anfitrión dijo que al menos había una pipa de marihuana.



En cierto momento, Rigoni y Jaitt se fueron de la sala a hacer una segunda recorrida por el lugar. "No me acuerdo quién tomó la iniciativa, pero en un momento dado Natacha y yo nos fuimos solos a recorrer mi salón y terminamos en mi habitación", relató Rigoni.

Una vez allí, Jaitt le habría pedido que trajera más champagne. El empresario bajó a buscarlo y al volver, encontró a la mediática desnuda en la cama. "Yo me acerqué a ella, me acosté a su lado y, sin mediar palabra, le toqué un poco la vagina, le pedí si me la chupaba un ratito, pero ella no me contestó, se quedó quieta, con la boca abajo con la cara hacia un costado, así que pensé que se había dormido, por lo que me retiré despacito", prosiguió el empresario.

Al volver con los demás, les dijo que Jaitt se había quedado dormida. Al socio de la mediática, le pareció extraño porque luego tenían otra reunión. Le escribió mensajes y la llamó.

Como Jaitt no respondió, Velaztiqui y Rigoni fueron a la habitación y encontraron el cuerpo. "La quise despertar y ella no hizo reacción alguna, así que me acerqué, vi que estaba inconsciente, así que la cacheteé, la zamarreé para ver si reaccionaba, pero nada. Gonzalo también intentó lo mismo para hacerla despertar", relató Velaztiqui.

Llamaron a la ambulancia y el equipo médico comprobó la muerte de Jaitt. Los otros invitados se fueron del lugar.