Drexler tocó la guitarra con el candidato argentino Alberto Fernández en Madrid

El cantante Jorge Drexler, que vive en Madrid desde hace décadas, formó parte de una relajada velada junto al candidato a presidente de Argentina Alberto Fernández en la casa de Francisco Bustillo, el embajador uruguayo en España.

En el marco de gira de Fernández por España, el político se hizo un espacio para visitar a su amigo Bustillo en la noche del miércoles. El músico Jorge Drexler también fue invitado a la residencia, y entonces se desató una entretenida guitarreada que se extendió hasta las 3:30 am.

El candidato del Frente de Todos contó a Clarín que Drexler es "uno de mis ídolos": "Cumplí el sueño del pibe. Estuvimos tocando con él y unos músicos argentinos que él trajo. Muy divertido", expresó.

"Él me pidió que yo tocara un tema de (Lito) Nebbia y yo le pedí que tocara Milonga paraguaya, que es mi tema preferido suyo -siguió diciendo el candidato a presidente-. Le conté que me costó un perú sacarlo porque la sexta cuerda, que generalmente es un mi, él la convierte en un si, entonces yo decía ‘¿Cómo toca esto?’ hasta que me di cuenta de que la sexta cuerda estaba desafinada. Le conté la historia. Le dije ‘Me volví loco hasta que me di cuenta de que tenías una cuerda afinada en si’", desarrolló el candidato.

Fernández también reveló que le prometió a Drexler que irá a verlo a sus próximos shows en el multitudinario teatro bonaerense Gran Rex, donde se presentará del 26 al 29 de setiembre.