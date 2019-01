El drástico cambio de look de Chris Namús

Chris Namús recibió el 2019 con un look completamente renovado. La boxeadora optó cambiar el color y unas extensas trenzas que le llegan prácticamente hasta la cintura.

Al compartir las fotos de su nueva imagen en las redes sociales, la deportista se adelantó a las posibles críticas.



"Me gustan mis trenzas, mucho! Por eso me las hice. Si no te gustan no es mi problema, coméntalo con tu gente y soluciónalo, a mi ni me digas xq es una decisión tomada ya", escribió en la red social Twitter.

Horas martes, también compartió fotos de una estadía en la piscina donde lució con toda sensualidad su renovada cabellera.

Me gustan mis trenzas, mucho! Por eso me las hice. Si no te gustan no es mi problema, coméntalo con tu gente y soluciónalo, a mi ni me digas xq es una decisión tomada ya 😂🤷🏻‍♀️😊❤️ pic.twitter.com/jCeqVL6wL3 — Chris Namús (@ChrisNamus) 12 de enero de 2019