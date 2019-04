Lo drástica decisión de Cande Tinelli por las críticas en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cande Tinelli es una auténtica influencers más destacadas del Río de la Plata en las redes sociales. Sin embargo,llevar ese título suele traerle dolores de cabeza. En especial de la mano de los cientos de "haters", usuarios que dedican su tiempo a criticar e insultar, en especial, a los famosos.

Cansada de lidiar con comentarios adversos, Cande resolvió compartir una contundente dedicatoria en una "story" de su cuenta de Instagram. Allí dio cuenta de una drástica decisión: eliminar la posibilidad de los usuarios de comentar sus publicaciones en esta red.

"Perdón que saque los comentarios, sobre todo porque hay gente muy amorosa y se los agradezco de corazón. Pero soy muy humana y tengo un límite de tolerancia a la agresión gratuita. Respeto las opiniones pero no la agresividad de la gente afectada. La agresividad genera más agresividad entre todos", explicó.

Tras el contundente mensaje, cerró su posteo en Instagram: "Así que corta la bocha, no les cabe, no me sigan. Me hacen un gran favor. Gracias buenas noches".

La artista se cansó de los mensajes agresivos y eso motivó la fuerte elección. Cande había sido víctima de este tipo de comentarios días atrás, luego de una fallida actuación en el festival Lollapalooza. "Ladran Sancho, señal que cabalgamos", expresó tras ese episodio.