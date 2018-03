El drama de Ripoll de ShowMatch: "Gané todos los premios y hoy estoy sin trabajo"

Hasta el año pasado, Alejando Ripoll, el histórico director de ShowMatch había mantenido perfil bajo. Sin embargo, el capricho de Laurita Fernández y Fede Bal de usar un croma para el ritmo libre lo sacó de las casillas y, por primera vez, se prestó a la confrontación mediática. Desde ese momento, quedó en claro no sólo que "puede hablar" sino que sabe qué decir. Por eso, en medio de la intensa crisis que atraviesa el ex Grupo Indalo (dueño de Ideas del Sur) y a un mes del esperado regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, su voz fue requerida en al programa #ModoSábado, de Radio Nacional de Argentina.

Allí, el director se refirió, primero, a la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa. "Son momentos duros hoy, y no es fácil. Pero hay que seguir, meterle para adelante", expresó de modo general, y luego dio detalles de cómo vive este él este difícil momento. "También es el efímero del premio, todos morimos por tener un Martín Fierro y gané un Martín Fierro, un Tato y todos los premios que se pueden ganar y hoy estoy sin trabajo. Esa es la realidad. Espero que se resuelva rápido", deseó.

"Ayer, uno de mis compañeros me contaba que volvía del Argerich, con su hija que está por ser mamá y ni siquiera tenía ni para tomar el bondi, que no tienen para comer. No se cobró ningún trabajo que se hizo y estamos hablando del programa que más factura en la Argentina. Hay chicos que fueron desalojados por no pagar los alquileres que pasaron una navidad en la calle. Es muy duro, porque es la misma gente que te hace ganar un premio. Y es la misma gente que les hace ganar millones de dólares a todos los empresarios de esta industria, pero cuando hay que pagarle a esa gente, no están", señaló.

En cuanto al rol de Marcelo Tinelli, expresó que "sería injusto cargarle la mochila" al conductor del envío y antiguo dueño de Ideas del Sur. "Marcelo siempre nos ha ayudado en situaciones extremas y no extremas. Es un empleado más y el año pasado no le pagaron el sueldo durante todo el año. Si Marcelo hubiera dicho 'esto no lo hago más', nos hubiéramos quedado en la calle todo el año pasado. Él priorizó que trabajemos todos para tener 190 puestos de trabajos antes que su plata. Esas cosas yo las viví diariamente con él y su preocupación siempre es la gente. A veces hay cosas que lo exceden. En este caso sería injusto con Marcelo cargarle esta mochila a él", indicó.

El regreso de ShowMatch a la pantalla de Eltrece, con nuevo nombre ( ShowDance) y una nueva productora detrás, ya está anunciado. Sin embargo, eso no resuelve los problemas que atraviesan los trabajadores de Ideas del Sur. "Empezamos después de que paguen. Yo estoy sin cobrar mi sueldo. Primero nos tienen que pagar. Yo no cobré el sueldo de diciembre, y todos los trabajadores de artística también. Los jurados no cobraron, la gente de actores no cobró tampoco. Vamos a arrancar en el momento en que alguien pague. Si mañana pagan, empezamos en abril si quieren. Ya tenemos casi todo listo. Sin embargo, no tenemos ninguna perspectiva de cobrar. Nos siguen extendiendo las licencias para que no nos presentemos a trabajar. Somos empleados en relación de dependencia con Ideas del Sur. Y 'Laflia' es otro emprendimiento de Marcelo. Si me preguntás a mí qué hago... Me voy con Marcelo. Pero la gente del grupo Indalo y de Ideas del Sur dejan mucho que desear", explicó.

En la semana del #8M, Ripoll no pudo evitar referirse a cómo es mostrada la mujer dentro del programa. Luego de contar que estuvo a punto de renunciar cuando Cintia Fernández quedó desnuda en una de sus performance (algo que "estaba premeditado"), se explayó sobre el tema. "Fuimos aprendiendo acerca de la mirada de la mujer. Nosotros teníamos una comunicación visual de la mujer y con los cambios sociales que se empezaron a gestar, fuimos aprendiendo. Hemos aprendido a mostrar y a contar el programa desde otro lugar. Tal vez antes, yo era más burdo para mostrar la sensualidad de la mujer con planos más cortos, y ahora lo puedo hacer contando desde la silueta", aseguró.