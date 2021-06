Drake Bell se declaró culpable de dos delitos contra una menor y podría ser encarcelado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante y actor Drake Bell, conocido por su papel en la serie juvenil Drake y Josh, sorprendió al declararse culpable de dos delitos contra una menor de edad, acciones por las que podría ser encarcelado. Sin embargo, su situación todavía no está definida.



El actor se pronunció sobre su caso en la audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este jueves y con motivo del arresto que vivió hace unas semanas en Ohio, Cleveland (Estados Unidos), luego de haber sido acusado de poner en peligro a niños y difundir material perjudicial.

Según informó la revista People, admitió ambos cargos, como parte del acuerdo de culpabilidad que aceptó frente a la comparecencia virtual del tribunal.



“Tengo entendido que se ha llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que el acusado se declarará culpable de contar un intento de poner en peligro a los niños, un delito grave en cuarto grado... se declarará culpable del cargo de difundir un asunto perjudicial para los menores, un delito menor de primer grado”, comentó el juez responsable del caso.



El impartidor de justicia explicó a Jared Bell, nombre real del cantante y actor, cuál es el panorama legal al que ahora se enfrenta, por lo que supimos que podría pisar la cárcel tras aceptar ambos cargos perjudiciales contra menores de edad.



“Si va a prisión, después de su liberación, podría estar sujeto a un período discrecional de control posterior a la liberación de tres años. El control posterior a la liberación podría implicar restricciones en sus actividades... Si viola esas restricciones, puede regresar a prisión hasta por un máximo de la mitad de su sentencia original”, sentenció el juez.



Hasta el momento se han filtrado algunas de las sanciones que podría obtener tras declararse culpable. Por el primer delito, podría recibir una sentencia de entre seis y 18 meses de prisión en incrementos mensuales, y/o una multa de hasta U$S 5000, aunque el tiempo en prisión no es obligatorio; mientras que para el segundo cargo obtendría hasta seis meses de cárcel y/o una multa de hasta U$S 10000.



El canal Fox News informó que el cantante de 34 años de edad formó parte de una conversación inapropiada con una menor de edad, la cual se convirtió en una conversación de tipo sexual.



No es la primera vez que el actor es acusado de abuso. El año pasado, su ex pareja Melissa Lingafelt, mejor conocida en internet como Jimi Ono, utilizó su cuenta de Tik-Tok para denunciar a la ex estrella infantil Nickelodeon y relatar los abusos físicos y verbales que sufrió de 2016 a 2019.