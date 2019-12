Donald Trump recordó su participación en “Mi pobre angelito 2”: "Fue un honor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se consagró como uno de los empresarios más poderosos de Estados Unidos y se convirtió en toda una estrella televisiva, participando de programas como El aprendiz y Donald J. Trump's Fabulous World of Golf.



El miércoles, durante una videoconferencia con miembros de las tropas estadounidenses desplegadas en todo el mundo, recordó una de sus actuaciones más icónicas: su cameo en Mi pobre angelito 2, la película de 1992 protagonizada por Macaulay Culkin. Todo sucedió luego de que un soldado le consultara al ahora jefe de Estado norteamericano sobre su paso por una de las películas navideñas más recordadas de los noventa.



Según informaron medios internacionales, el sargento Dylan Contreras aprovechó la posibilidad de interactuar con el presidente para preguntarle algo que lo estaba “matando de curiosidad”. “¿Es Mi pobre angelito 2 su película favorita?”, preguntó.



Con una sonrisa, Trump respondió: “Bueno, yo salgo en ella. Era un poco más joven, por decirlo suavemente. Y fue un honor haberlo hecho. Resultó ser un gran éxito. Un hit de Navidad, uno de los más grandes“.



La participación del presidente estadounidense tuvo lugar en la escena en la que Macaulay Culkin llega al Hotel Plaza. Cuando el pequeño ingresa se cruza con Trump, dueño del lugar en la vida real, quien se encuentra caminando en sentido contrario. Entonces, el actor le pregunta “dónde está la recepción”, y éste le da las indicaciones correspondientes.



En 2017, el actor Matt Damon contó en una entrevista con The Hollywood Reporter que Trump solo aceptó que los productores rodaran parte de la película en su hotel a cambio de que él participara en una de la escenas.



Cabe recordar que esa no es la única participación de Trump en el mundo del espectáculo, ya que también apareció en otras películas y series como Zoolander, The Nanny y Sex and The City.