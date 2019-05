Dolores Fonzi reveló que tuvo cáncer de mama: "Esto recién empieza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta fue la forma en que la actriz enfrentó los rumores que habían surgido la semana pasada, acerca de que estaba pasando por un mal momento en cuanto a su salud.

"El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable", explicó la actriz quien en su momento había pedido que la prensa "no la moleste" y que deje de "preocupar" a sus amigos y familiares con rumores.

El 8 de Abril me diagnosticaron Cáncer de Mama. El 8 de Mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable. — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019

Fonzi, desde su cuenta de Twitter, también explicó: "Esto recién empieza aunque hayan sacado esta enfermedad de mi cuerpo, siguen los chequeos periódicos y las preocupaciones y el existencialismo".

Además, dio un mensaje de concientización acerca de la importancia de los chequeos diarios para prevenir el cáncer de mama. "El tiempo es oro en éstos casos y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que insista por vos", escribió. En ese sentido, le dio gracias a la esposa de Ricardo Darín, Florencia Bas, dando a entender que ella fue la amiga que le insistió en hacerse ver.

La actriz también le agradeció a su familia y amigos el estar cerca de ella en estos momentos y recordó que "una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama". Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM), en la Argentina se detectan alrededor de 20 mil casos de cáncer de mama por año, un promedio de dos nuevos por hora, por lo que la enfermedad tiene una incidencia de 100 mujeres cada un varón. Si se detecta tempranamente, 9 de cada 10 mujeres se cura.

Si te tocas una bolita en la teta andá a hacerte un chequeo q el tiempo es oro en éstos casos y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que insista por vos. Gracias a @florenciabas me tendrán más tiempo haciendo de las mías. ❤️ — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019

La palabra Cáncer está tan estigmatizada q quedás perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas y google. Rodéate de gente que te quiere. Acompañen a las personas q lo padecen. Es fundamental la contención de las personas q te rodean! — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019

Gracias a los míos x llorar conmigo, x acompañarme a cada estudio y consulta y por festejar. Gracias x los mensajes de los q se alarmaron c/ la prensa. Gracias a todo el equipo del Instituto Alexander Fleming x tratarme tan bien y x alojar a los 20 q éramos durante la operación. — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019

Esto recién empieza pero por lo pronto el lunes vuelvo a trabajar. Digo recién empieza porque aunque hayan sacado ésta enfermedad de mi cuerpo siguen los chequeos periódicos y las preocupaciones y el existencialismo. También hay que combatir la ansiedad. — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019