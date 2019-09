El dolor de "La Chilindrina" tras la muerte de su esposo: "¿Para qué voy a vivir?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La muerte de Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel como La Chilindrina, le puso final a un matrimonio de 48 años. Fernández era locutor y se hizo conocido por poner su voz para el inicio de El Chavo del 8, con la frase: "Este es el programa número uno de la televisión".



A su llegada a la funeraria donde dio el último adiós a su marido, la actriz mexicana confesó que hizo un pacto para que, aunque se fuera ella primero, o él, "siempre permanecerían juntos".



"No tienen idea: (es) lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila", dijo en una entrevista para el programa mexicano Ventaneando.

"Siempre va a seguir significando lo mismo porque para mí no se ha ido; para mí, está conmigo", aseguró la actriz, que cuidó la salud de su esposo los casi ocho meses en que estuvo internado tras una serie de neumonías y de un infarto en los riñones. "No he derramado una lágrima ni la voy a derramar porque él está conmigo. Hasta que los dos estemos juntos, ahí vamos a llorar los dos, pero de la alegría".



Al final del velatorio, María Antonieta de las Nieves decidió hablar con la prensa, aunque en un principio había tomado la decisión de permanecer en silencio. "Les agradezco muchísimo que hayan estado todo el día aquí afuera. Mi idea fue no hablar con nadie al respecto. Es un momento muy difícil. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles", dijo.



"Mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más. Porque tengo que pensar muy bien para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no".



La actriz prometió que la próxima semana dará detalles de sus planes a futuro en una conferencia de prensa internacional.



En su cuenta de Facebook, La Chilindrina escribió un emotivo mensaje para despedir a su esposo.

"Y en un grito de dolores en septiembre,

él a la Morenita de la mano tomó...



Ella le concedió la independencia,

quien a Dios lo llamó...



Ya no hay más dolor, él, el cielo conoció...



Hoy, hay un ángel hermoso,

"Gaby", lo llamaba yo,

hoy brilla en el firmamento,

la más hermosa estrella,

el mejor locutor.



Su voz en los corazones de millones se recordará,

"El mejor programa de la televisión humorística,

El Chaaaaavo del 8"...

siempre nos acompañará...



El que de María Antonieta fuera el galán...

más de 48 años juntos,

inseparables siempre serán...



Aquel que fuese su esposo, padre de sus amados hijos, 5 nietos, su otra mitad.



En paz descanse, Gabriel A. Fernández Carrasco...

-12 • agosto • 1944 - 15 • septiembre • 2019"