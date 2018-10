El dolor de Aníbal Pachano: "No sé cuánto me queda de vida"

Después de haber anunciado estar atravesando un delicado momento de salud, el actor y coreógrafo Aníbal Pachanoparticipó de una entrevista televisiva en la que confesó: "No sé cuánto me queda de vida y lo quiero transitar maravillosamente".

En diálogo con Carolina "Pampita" Ardohain , Pachano dio detalles sobre su pelea contra un cáncer de pulmón y, a corazón abierto, no pudo contener sus lágrimas, y contagió esos sentimientos a la conductora, que se mostró muy conmovida.

"Lo que quiero que me pase es el recuerdo, que la gente me recuerde bien", dijo, con la voz quebrada, y continuó: "Eso es importante, que no me olviden. Eso me da mucho miedo, porque es una soledad que uno no sabe qué es, y está bueno decirlo y permitírselo. En ese tránsito estoy", confesó el artista.

"Espero que sea rápido cuando me vaya, que no sea largo porque no me gustaría por mi familia. Lo único que no quiero es que no sufran los demás". Aníbal Pachano dijo que busca transmitirle a la gente que se puede, pero que es difícil porque "no todo lo que uno vive es lo que muestra".

Hacia el final de la emisión, el entrevistado se fundió en un emotivo abrazo con Pampita.