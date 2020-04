La doctora de "Polémica en el Bar" habla sobre el delito informático del que fue víctima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La doctora de Polémica en el Bar, Alejandra Rey hizo un descargo en las redes sociales contando que había sufrido un delito informático con su cuenta de Facebook.

“Estuve hablando con gente que sabe de esto y me dijo que me hicieron un perfil igual, con mi foto y todo. Pedían solicitudes de amistad y después le decían que estaba trancada en un aeropuerto y le pedían plata. La misma historia de siempre”, contó Rey a TVShow.

Se trató de alguien que usando su foto de perfil y datos que comparte en las redes sociales hizo un perfil idéntico para intentar estafar a los contactos de la doctora.

“No llegaron a conseguir dinero porque era muy burda la excusa. Decían que estaba en un aeropuerto y que necesitaba dinero. Lo peor fue que esto pasó a las tres o cuatro de la madrugada y quien escuchó el mensaje se pudo poner nervioso. Por eso tuve que contar en mi Facebook que no me había pasado nada y que estaba todo bien y que no estaba enviando solicitudes de amistad”, dijo la doctora.

—¿Dónde se hace una denuncia así?



—Hice la denuncia, todavía estoy con estos trámites, en delitos informáticos y después hice la denuncia en el perfil de Facebook. Esa denuncia la hice yo y le pedí a varias personas que también la hicieran para que la tomaran en cuenta y ya me avisaron de Facebook que se iban a hacer cargo. Hice lo que tenía que hacer. Por suerte no es nada grave ni pasó nada. Al principio me asusté porque uno pone toda la información. Entonces al principio me dio pánico eso, que soy abierta en las redes y no tengo precaución.

—¿Qué medidas va a tomar de ahora en adelante?



—La gente de delitos informáticos que me atendió me dio unos consejos. Por ejemplo para todas las cuentas que uno vaya a iniciar, ya sea el mail o una cuenta en Facebook, tener doble confirmación. Eso es que ponés la contraseña y te mandan un mensaje con un código para validar la cuenta, o tenés que hacer otra cosa así. Más seguridad imposible.