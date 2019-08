El (doble) blooper de Pedro Bordaberry en su intervención en el senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pedro Bordaberry fue uno de los legisladores que tomó la palabra en la sesión parlamentaria que este martes trató una moción de condena al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El senador colorado apoyaba el texto que calificaba como "dictadura" al gobierno chavista y que al cabo fuera rechazado por la mayoría del Frente Amplio.

Pero la intervención de Bordaberry contuvo un doble blooper.

"En este, mi tiempo político, nunca he defendido una democracia...", dijo para luego corregir: "Nunca he defendido una dictadura, en mi vida". Luego prosiguió: "Siempre he condenado una demo... una dictadura"