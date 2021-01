Discusión al rojo vivo entre Sergio Botana y Gabriel Pereyra: "Esa es una camiseteada de los zurdos como usted"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Informativo Sarandí entrevistó este martes al senador Sergio Botana a propósito del proyecto de ley que impulsa para establecer una tolerancia de alcohol en sangre de 0,3 en el tránsito. El exintendente de Cerro Largo presenta la idea en acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Pero el diálogo comenzó a ganar temperatura con la intervención de Gabriel Pereyra, quien no estaba en estudios de Radio Sarandí, sino que participó desde su casa. El periodista criticó duramente al exjerarca municipal por haber sido flexible en los controles de uso de casco en Cerro Largo.

"Me parece increíble que usted acuse a alguien de promover los accidentes de tránsito cuando usted fue el que se rió y violó sistemáticamente la ley que obligaba a usar casco. Dejó como herencia que Cerro Largo es el departamento en el que menos utilizan el casco", comenzó Pereyra.

Luego añadió: "Se fue de la Intendencia con dos accidentes espantosos en el que un borracho mató a un bebé y otro borracho mató a un pibe que andaba sin casco porque usted no controlaba los cascos. Me parece que usted está, no digo inhabilitado, pero que usted proponga que la crisis de vitivinicultura es por un vaso de vino... qué quiere que le diga. Usted tiene malos antecedentes con el tema del tránsito".

Botana respondió que estadísticamente, en las ciudades, Cerro Largo es de los departamentos con menos índices de accidentes de tránsito. "En las plantas urbanas, que es lo que la intendencia controla, porque somos de los que tenemos mejor control de tránsito de todos. Lo que dice es algo que surge de una acusación con absoluto desconocimiento de la realidad. ¿Por qué no mira con las estadísticas? Controlamos lo que hay que controlar. En los lugares donde hay velocidad es importante el casco. Ahora, en una ciudad chiquita que es un damero perfecto donde no hay grandes avenidas, no es el instrumento más importante", comentó.

Pereyra citó declaraciones del Sindicado Médico del Uruguay (SMU) y de la Unsev (en la administración anterior) que fueron críticos con Botana y su política sobre el casco. El legislador las rechazó por intencionales políticamente, algo que también adjudicaría a Pereyra para calentar aún más el debate.

En medio de las críticas del periodista, el senador le dijo: "Lo que me está diciendo es que los de su partido son los que tienen la razón"... Entonces Pereyra reaccionó: "Lo de su partido, se lo puede guardar en la botella de vino". Y prosiguió: "A usted que le gusta el vino, le voy a hacer esta pregunta. Si con el vino que se compra en el bar, se puede manejar con 0,3, ¿con cuánto se puede manejar de marihuana que se compra en la farmacia?"

Botana respondió insistiendo en la condición política de su interlocutor: "Su gobierno fue quien autorizó eso, así que esa respuesta la podría dar mejor usted". Pero Pereyra insistió: "Usted no la responde porque no sabe. No tiene ni idea de a qué velocidad se mata la gente. Cuando uno toma un vaso de alcohol, el alcohólico toma 40. No estamos hablando de tránsito, estamos hablando del problema del alcohol que es muy grave".

Acto seguido, la discusión llegó a su punto más caliente. El legislador acusó al periodista de hacer una "absoluta camiseteada de los zurdos como usted. Asuma su condición política. Diga por cual banderita festeja. Ahí hablemos con la verdad". "¿Tomó vino?", le preguntó Pereyra y el senador respondió: "Sabe muy bien que no tomo alcohol".