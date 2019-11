Director teatral asegura que sufrió un destrato en "Desayunos Informales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director teatral Wosh Machin relató un mal trago del que fue víctima en un programa de televisión. Invitado en Algo Contigo, el artista recordó que tiempo atrás fue convocado a un ciclo televisivo, pero quiso retirarse antes de lo previsto por sentirse "incómodo".

Luis Alberto Carballo indagó y descubrió que el programa en el que Machin no se había "sentido bienvenido" había sido Desayunos Informales, el magazine de Teledoce. "Yo estaba invitado, pero no tenían información sobre quién era, y cuando llegué a maquillaje la productora no sabía que yo estaba ahí", comenzó.

Machin aseguró que él le hizo saber a la productora que se estaba sintiendo "ignorado" y ella retrucó: "bueno, tomátelo como que sí". "Ella quiso responder en tono de broma, pero fue de muy mal gusto", expresó Machin.

El director contó que después del episodio conla productora salió al aire en el programa pero no se sintió a gusto. "Hay directores nuevos y hay que tratarlos bien, a todos por igual. Esa no fue la manera", concluyó.

