¿Qué dirá Mariana Nannis? Claudio Caniggia y su novia publican primera foto juntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Claudio Caniggia decidió blanquear su relación con Sofía Bonelli en las redes sociales. Fue con una sensual selfie en la que el exfutbolista luce sin remera y la modelo con la parte superior de un bikini negro.

En diálogo con El diario de Mariana, el último viernes, Caniggia admitió que está muy bien con su nueva pareja y confirmó que su abogado, Fernando Burlando, trabaja para limpiar su imagen tras las duras acusaciones de su ex, Mariana Nannis, de quien aún no se divorció.

Así mismo, esta foto de Caniggia se da en el marco de la publicación de las pruebas por parte de Mariana, a propósito de una denuncia por violencia de género realizada en 2007, en Marbella.

El informe labrado en la ciudad española data del 16 de diciembre de 2007: "Refiere a una agresión física esta madrugada por su marido con traumatismo en brazo y pierna izquierda".

"Hematomas en el antebrazo, muñeca izquierda y cara antero lateral externa de tercio distal de pierna izquierda. No tumefación. No deformidad. No limitación de movilidad articular. No línes de fractura ni desplazamientos óseos", agrega el parte.

¿Cómo seguirá el escándalo de los Caniggia?