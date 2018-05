La diputada hot que suena para la próxima edición del "Bailando"

Marcelo Tinelli renovó su contrato con Eltrece de Buenos Aires y ya comenzaron las especulaciones sobre las figuras que formarán parte de la próxima edición del Bailando por un sueño. Una de las figuras que ya da que hablar en la "danza de nombres" es la diputada Victoria Donda.

Se trata de una hija de desaparecidos de la última dictadura militar que lleva varios períodos electa diputada por el Proyecto Libres del Sur, sector identificado con la centro-izquierda de Argentina.

Donda fue consultada por el portal Primiciasya por una supuesta reunión que mantuvo con Tinelli por ser parte del concurso de baile y respondió: "No tengo ninguna información, no voy a hacer hipótesis de algo que no pasó. Con Marcelo tengo muy buena relación, pero nada más".

Más allá de las especulaciones, en ShowMatch ya hubo dos legisladores que formaron parte del Bailando, como fueron los casos de José Ottavis y Nito Artaza. ¿Donda será la tercera?