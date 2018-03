Las diosas despiden Azabache

Majo Álvarez - cantante

Es una pena; era un boliche diferente por el lugar en el que estaba ubicado. El baile está ahora en otro sitio y no sé si le está yendo como antes. Todo cambio a veces cuesta. En este caso es una lástima porque era una fuente más de trabajo para muchas personas. Yo trabajé muchísimo en Azabache pero ya no estaba cantando ahí desde hace un tiempo y ya no tengo contacto con el boliche.

Marina Aguirre - comunicadora

¿Quién no fue a Azabache alguna vez? Es un boliche ícono de la noche montevideana. Me da una pena horrible que ya no esté, como también me pasa cuando paso por la puerta del viejo Mariachi en Pocitos. Son recuerdos y cosas que ya no están. Siento como que sacaran una parte de la historia de uno. Me deja un trago amargo y eso no está bueno.

Ro Almeda - vedette

Me da mucha pena que se destruya un lugar como Azabache, que era una parte emblemática de Montevideo de recreación para jóvenes y no tan jóvenes. Hubiese preferido que reciclen el local y lo usaran para otra cosa. Lo mismo me pasó cuando sacaron W. Yo trabajé en los dos lugares y me da mucha lástima. Además conozco a los dueños de Azabache y son encantadores. En este país en vez construir, se destruye. Cuando a uno le va bien lo quieren ver hundido. Además los chicos no tienen dónde ir. Cada vez les sacan más lugares de recreación para la noche. La gente precisa divertirse después de trabajar y estudiar toda la semana.

Natalia Camilo - modelo

Era un lugar que frecuentaba todo el mundo. A mí me va a generar nostalgia pasar por ahí, por el Parque Batlle que es el lugar de Azabache, y ver que ya no está. Va a ser muy raro que no esté más ese boliche. Yo hace tiempo que no iba. La última vez fue para presentar una obra con Nazarena Vélez y Atilio Veronelli.