Diosa del marketing: Cande Tinelli posa desnuda para hacer un anuncio

Se acerca a los cuatro millones de seguidores en Instagram y, por eso, suele aprovechar la red para pomocionar sus proyectos laborales y artísticos. En esta ocasión, la segunda hija de Marcelo Tinelli hizo un posteo con dos imágenes. En la primera está ella muy sexy luciendo una bombacha colaless en la que aclara: "chicxs (sic) lo que importa en serio es la segunda foto".

La segunda foto, sin embargo, es un afiche en la que se destaca un corazón y un 5 am, que es como bautizó a su próxima canción, que se lanzará el próximo 15 de noviembre.

En sus historias de Instagram, además, Cande subió un video diciendo: "La ansiedad me supera asi que les voy a contar que el 15/11 lanzamos tema nuevo. Si señores, ustedes que pensaron que ya no hacía música. No. estaba trabajando muy fuerte para hacer los mejores temas de Lele".

Mirá el comenatdo posteo de "Lelé":