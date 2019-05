"¡¿Dos qué?!", polémica por comentario sobre Flor Peña y Griselada Siciliani en ShowMatch

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Pérez estuvo en el centro de la polémica tras el Especial de humor de ShowMatch, luego que los televidentes denunciaran un supuesto exabrupto suyo en el momento en que Marcelo Tinelli presentaba el clip de las "Raporteras", protagonizado por Florencia Peña y Griselda Siciliani.

En ese instante, se lo ve a Pérez hacer un comentario a Sergio Gonal y, algunos intepretaron que por el movimiento de su boca dijo "dos putas".

"¿Qué dijo Diego Pérez cuando presentaron a Las raporteras? ¿Dos qué?", se preguntó en Twitter la usuaria María Belén Sánchez. En tanto, ella misma también le comentó una foto a Peña y le consultó: "¿Puede ser que Diego Pérez se fue la carajo cuando las presentaron? ¿Dijo dos qué? Me quedé pensando".

A raíz de las dudas que generó el comentario del protagonista de El insoportable, en ShowMatch, diario Clarín habló con él. Avergonzado, Pérez negó que haber insultado a las intérpretes.

"Ay, no... dije 'dos potras'. Ay, qué vergüenza", aseguró el humorista. Y agregó: "'Dos potras', le dije a (Sergio) Gonal. Después empezamos a jugar a si le dábamos a alguna (de ellas dos). Y decíamos: 'No, una fue la mujer del jefe (por Siciliani, ex de Suar) y la otra no'. Pero dije 'dos potras', por Dios, te lo juro por mis hijos".

AL final, el actor agradeció el llamado del portal argentino para aclarar lo que dijo. "Menos mal que lo aclaramos, no sabía que había pasado todo esto", concluyó.