Difunden audio de Marcela Tinayre furiosa con la producción de su madre

Luego del escándalo desatado por Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand, ahora se agrega un nuevo dolor de cabeza para la diva y su entorno. Se difundió un audio de Marcela Tinayre en el que despotrica fuertemente contra la producción del programa luego de que la invitaran a un almuerzo especial en la ciudad de Rosario.

"Mirá Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto, sola mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo?; no se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás; a mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga fenómeno"; empieza diciendo con la voz entrecortada.

El dibujante e historietista Gabriel Lucero subió el audio con un video de parodia, como el año pasado hizo con los mensajes de WhatsApp de Araceli Gonzalez y Luciano Castro, en su sección de twitter Gente Rota.

Cuando flasheas diva...a pedido de ustedes 😘 pic.twitter.com/ahd0suTnkm — Gabitoh (@gabrielHLucero) 10 de abril de 2018

Tinayre se refería a la "mesaza" que el año pasado se hizo desde Rosario en un programa especial al que asistieron también el periodista Luis Novaresio y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe.

"Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario!!! ¿entendés bien nena?; voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal. Decime dónde tengo que ir!", termina diciendo Marcela.