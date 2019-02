Se difunde una vieja entrevista en la que John Wayne mostró su perfil más racista y homófobo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vieja entrevista a John Wayne ha vuelto a aparecer en Twitter, y su lectura ha incomodado a mucha gente. El artículo de Playboy de 1971, vierte algunas opiniones muy fuertes icónicas del vaquero: "explica" por qué a los "negros" no se les deben dar ciertos trabajos, y por qué se justificó quitarle el territorio de los Estados Unidos a esos "indios egoístas".



Jesus fuck, John Wayne was a straight up piece of shit



(Playboy interview, May 1971) pic.twitter.com/okfG1iZb0U — Matt Williams (@pixelpreaching) 18 de febrero de 2019

La entrevista fue encontrada por el usuario de Twitter Matt Williams. En el comienzo, el actor, entonces de 63 años de edad, se queja de las películas "pervertidas" que se producen actualmente, cuando el entrevistador le pregunta a qué películas se refiere.

"Oh, 'Easy Rider, Midnight Cowboy', ese tipo de cosas", responde con horror. "¿No dirías que el maravilloso amor de esos dos hombres en 'Midnight Cowboy', califica?", sigue.

"Pero no me malinterpretes. En lo que respecta a un hombre y una mujer, estoy muy feliz de que haya algo que se llama sexo. Es algo extra que Dios nos dio. No veo ninguna razón por la que no debería verlo en imágenes. El sexo sano y vital es maravilloso ", comenta.

Luego, la conversación giró en torno a la raza, y no llegó a mejor puerto. "Muchos negros tiene bastante resentimiento y posiblemente con razón. Pero de repente no podemos arrodillarnos y entregar todo a la dirección de los negros", agregó. Y sigue: "Creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean educados hasta un punto de responsabilidad. No creo en dar autoridad y posiciones de liderazgo y juicio a personas irresponsables".

Cuando se le preguntó si él estaba en condiciones para juzgar eso, su respuesta fue claramente racista: "No es mi criterio. La comunidad académica ha desarrollado ciertas pruebas que determinan si los negros están suficientemente equipados académicamente. Pero algunos negros han tratado de forzar el problema y entrar a la universidad cuando no hayan superado las pruebas y no tengan los antecedentes necesarios ".

Y continuó argumentando que no sería bueno inscribir a alguien en una clase de álgebra o cálculo superior "si no hubieran aprendido a contar".

"Tiene que haber un estándar. No me siento culpable por el hecho de que hace cinco o 10 generaciones estas personas eran esclavos", razonó. "Ahora, no estoy de acuerdo con la esclavitud. Es solo un hecho de la vida, como el niño que tiene parálisis infantil y tiene que usar aparatos ortopédicos para que no pueda jugar al fútbol con el resto de nosotros".

"Sin embargo, diré esto: creo que cualquier negro que pueda competir con un blanco hoy puede tener una mejor oportunidad que un hombre blanco. Me gustaría que me dijeran en qué lugar del mundo lo tienen mejor que aquí en Estados Unidos", remató.