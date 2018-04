Diego Maradona saludó a Dalma por su cumpleaños y habló de su ausencia en la boda

El sábado pasado, Dalma Maradona se casó con Andrés Caldarelli, y más de 300 invitados concurrieron a la fiesta realizada en Pilar para celebrar la unión. Sin embargo hubo un gran ausente durante este importante día: su padre Diego . El ex jugador de fútbol tenía un partido clave del Fujairah FC -equipo de los Emiratos Árabes Unidos que dirige- y según dijo, esto no le permitió estar presente.



Este lunes, la leyenda futbolística publicó una foto de su hija el día de la boda para desearle feliz cumpleaños. Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos. "Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no pude estar. Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz, y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas", escribió.