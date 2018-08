Diego Maradona puso en duda su boda con Rocío Oliva

Diego Maradona , actual presidente del club Dynamo Brest, llegó a la Argentina para disfrutar de sus últimos días de descanso antes de abordar sus compromisos laborales. Entre los diferentes planes organizados se encontraba el cumpleaños de su pareja, Rocío Oliva , quien en su casa de Bella Vista organizó un festejo general con familiares y amigos, coronado con un show de El Polaco. Inmediatamente surgieron las versiones de que en ese contexto el Diez le habría propuesto matrimonio a su novia.



Sin embargo, en una entrevista con el programa Confrontados conducido por Carla Conte y Rodrigo Lussich para la pantalla de El Nueve, Maradona dio su versión de los hechos: "[Lo que le di] No es un anillo de compromiso, yo le vivo regalando cosas (...) me voy a casar cuando se me cante, están haciendo una novela que no tiene sentido, cuando yo le pida casamiento a Rocío, se lo voy a pedir a ella", aclaró ofuscado.

Como Maradona en estas jornadas de relax en el país aprovechó para verse con sus hermanos y sobrinos - y para visitar a Carlos Bilardo -, se le preguntó por la posibilidad de reencontrarse con sus hijas, Gianinna y Dalma , en cuyo casamiento en el mes de marzo estuvo ausente. La respuesta del 10 fue contundente: "No hablo con ellas, pero las enojadas son ellas conmigo porque toman partido por la madre", subrayó Diego. Recordemos que la relación entre padre e hijas se encuentra tirante desde que Maradona le inició juicio a Claudia Villafañe por supuestas irregularidades cometidas durante la división de bienes gananciales entre ellos.



Sobre la disputa judicial con su exmujer, el astro también fue lapidario. "Con Claudia tengo el partido ganado, esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Se los dije a las tres, esto llega hasta el final y si me muero, se lo dejo a alguien para que lo siga, la plata me la gané yo corriendo, no Claudia, nunca la vi corriendo al lado mío", expresó con vehemencia.