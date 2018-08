Diego Maradona cargó contra quienes difundieron audio con "su muerte"

Diego Maradona viajó a Argentina, donde hizo duras declaraciones contra la dirigencias del fútbol, pero también se refirió a las versiones de su muerte que circularon tras el partido de Argentina ante Nigeria durante el último Mundial.

"Yo voy a dejar que la justicia actúe, no voy a decir nombres porque hay nombres en ese audio de gente muy importante, y a esa gente muy importante no los voy a denunciar, los voy a ir a buscar a la casa directamente. Yo no voy a denunciar a esta gente, voy a ir a la casa y golpearles la puerta o tocarles el timbre", comentó.

El exfutbolista también habló de la relación con sus hijas, Dalma y Giannina, que no pasa por su mejor momento.

"Con Dalma y Gianinna no hablé porque no se dieron los tiempos, pero son dos fieras", las halagó.

Luego se refirió en duros términos al abogado de su Claudia Villafañe, Fernando Burlando.

"Lo conozco de mañana, de madrugada, de noche y de contra noche. Para que le quede claro, que Burlando es uno que la noche la conoce mejor que yo, así que no se haga el put… o no se haga el vivo porque yo lo mando al frente", disparó.