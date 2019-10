Diego Latorre se bajó de la nominación de los Martín Fierro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Latorre argumentó que no quiere recibir algo que no se merece. Por eso, el lugar que "Gambetita" ocupaba en la categoría a mejor comentarista deportivo por su trabajo en Súper Mitre deportivo (Radio Mitre, de Buenos Aires) dejó vacante en la terna fue ocupado por Hugo Balasone, de Radio La Red, y que competirá con Alejandro Apo (530 AM) y Juan Carlo "Toti" Pasman (La Red).

A través del comunicado, Latorre le aclaro Ventura que su rol en el ciclo deportivo de Mitre no es el de "comentarista" sino el de "columnista". De esta manera, el exdeportista -que sí comenta fútbol en la canal de cable Fox Sports- se bajó de la terna.

La ceremonia se realizará el sábado 9 de noviembre en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero y será transmitida por América. La conducción de la gala estará a cargo de Pamela David y Mariano Iúdica, mientras que la alfombra roja de este evento será conducida por Pía Shaw, quien a su vez está nominada como columnista de espectáculos por su trabajo en el ciclo El Espectador (CNN Radio Argentina AM 950). En esa misma categoría también estará Yanina Latorre, esposa del futbolista, por su labor en Polino Auténtico, que se emite los sábados en radio Mitre.

Vale recordar que Latorre vivió un 2018 para el olvido, tras la filtración de un escandaloso chat que mantuvo Natacha Jaitt. Desde entonces, ha intentado cultivar el perfil bajo.