Diego González se despidió de "La mesa de los galanes" y así fue su emotivo adiós

Diego González regresó este lunes a La mesa de los galanes, el programa que integraba en Del Sol FM, pero solo para despedirse ya que decidió tener más tiempo para pasar con su pareja y su hija, Isabel, que nació prematura y todavía se encuentra internada.

El comunicador, que además conduce el periodístico La letra chica de TV Ciudad, contó esta tarde que planteó esta resolución personal a la radio hace aproximadamente un mes, impulsado por los comentarios de muchos padres que le decían que los bebés crecen muy rápido.

"Si es tan rápido quiero estar, quiero estar presente. Y fue una charla familiar que no fue fácil, porque es un trabajo que quiero mucho, con compañeros que quiero mucho", contó González. "Y decidí tomarla igual porque puedo; sé que no todo el mundo tiene el privilegio de poder dejar un trabajo en la situación en que estamos".

El comunicador dijo que sus compañeros —Jorge Piñeyrúa, Rafael Cotelo, Pablo Fabregat, Camilo Fernández, Leo Pacella y Gastón Carbajal— lo comprendieron y respaldaron de inmediato.

Para su última salida al aire, González recurrió a la sección "Solo puñaladas", en la que contó algunas experiencias vinculadas a los cuidados intensivos que ha atravesado su hija durante este tiempo, y reflexionó sobre la "soledad distinta" que trajo la pandemia del coronavirus. Durante el relato no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

El comunicador se despidió con "Everybody Hurts" de R.E.M.

👉 "Las despedidas son esos dolores dulces", dicen Los Redondos, que si bien para @ElPineyrua son unos sobrevalorados, para @diegodelacurva son unos capos, y hoy él es quien nos importa.



"Hace 21 años que trabajo en radio, y mañana me reintegro a @LaMesa995 pero solo para despedirme", había escrito el domingo en Twitter. "Me retiro de la radio un tiempo para pasar con Isabel y mi esposa la mayor cantidad de tiempo posible, y compartir los cuidados. Quiero agradecerle a mis compañeros por entenderme y acompañarme en este decisión, los voy a extrañar mucho. A la audiencia gracias también, han sido una compañía maravillosa. Mañana me despido al aire, prometo llorar".