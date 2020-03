Diego González atacó a Rubia Mala por sus dichos sobre el coronavirus: "Deforestada mental"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista publicada el fin de semana en Sábado Show, la fashionista Sofía Bauza, quien se hace llamar Rubia Mala en sus redes sociales, aseguró haber tenido coronavirus en China y haberse curado con té de ajo. "Fue en octubre pasado. Recién salió dos meses después a la luz, aunque imagino que lo tenían tapado en China. Fue horrible, casi me muero. Apenas podía caminar", dijo a Sábado Show.

"Después experimenté varios días de una fiebre muy alta y pasaba acostada. Tenía mucha tos y un día llegó a salirme pus por los ojos. No tenía muy claro qué me estaba pasando. Era horrible", agregó. Tras la pregunta del periodista sobre si había consultado a un médico para tratar la enfermedad, Bauza respondió: "No consulté porque no creo en los médicos ni en los remedios. Y mucho menos en los chinos. Lo que hice fue, al llegar a Uruguay, acostarme y estoy prácticamente una semana en la cama hasta que me curé. Tomaba todos los días un té de ajo".



Horas después de haberse publicado la entrevista, el comunicador Diego González publicó en su cuenta de Twitter un fragmento de la charla entre Bauza y Sábado Show, donde atacó ferozmente a la fashionista uruguaya. "Recién busqué el significado de "deforestada mental" en el diccionario, y me apareció una foto de esta señora", escribió González junto a algunas capturas de la entrevista.

Recién busqué el significado de "deforestada mental" en el diccionario, y me apareció una foto de esta señora. pic.twitter.com/TQ4Bkjmn2N — Min. Diego González (@diegodelacurva) March 29, 2020

Uno de los seguidores de González escribió: Ah per2o es una loca genocida en potencia...a la cárcel ya!" y Bauza salió al cruce: "Ya voy 15 días de cuarentena, cuál sería la parte genocida. El q quiere q crea en la industria de la salud, el q no q tome té y ajo ( salvo este grave claramente, ahí vale probar todo)".

Enseguida, otro usuario le replicó: "Sos anti vacuna también? Digo para cerrar el círculo de estupidez". A lo que llegó la respuesta de Bauza: "Soy antivacuna para mi persona. Pero me parece genial q la población sea pro vacuna. Tengo sólo la vacuna de la fiebre amarilla xq sino no puedo viajar. Tendría q enfrentarme a un caso extremo xa volverlo a evaluar. Analizo cada caso en particular", escribió.

Soy antivacuna para mi persona. Pero me parece genial q la población sea pro vacuna. Tengo sólo la vacuna de la fiebre amarilla xq sino no puedo viajar. Tendría q enfrentarme a un caso extremo xa volverlo a evaluar. Analizo cada caso en particular — RubiaMala de la Moda (@rubiamala_) March 29, 2020

Por ahora, González no respondió a los comentarios de Rubia Mala.