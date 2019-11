Diego Delgrossi recibió insultos por su inclinación política y así respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Delgrossi es de los comunicadores que ha definido públicamente su opción política. En reiteradas ocasiones se ha definido como "batllista" y en la reciente campaña electoral, apoyó al sector liderado por Julio María Sanguinetti.

Pero esa identifiación tiene sus costos para el actor. Este martes, el humorista expuso el comentario de una militante de izquierda que tildaba de "basura" su trabajo por la opción política.

"Usted se da cuenta de la agresividad e insulto gratuito hacia mi persona por el hecho de no haber votado lo que Ud.? Nota que de un TW mío, genérico, llamando a respetar al que piensa diferente me manda callar, insulta mi persona y mi trabajo? No es la forma", escribió Delgrossi.

— Diego Delgrossi (@DDelgrossi) November 5, 2019

El comentario fue tomado como un llamado a la reflexión sobre la violencia en las redes y cosechó centenares de respuestas.

Marcelo Fernández, ex Subrayado y actualmente funcionario en la Intendencia de Montevideo, fue uno de los que respaldó a Delgrossi. "Qué profunda tristeza me provoca el intercambio que se produjo estimado Diego. Desde el que te responde con disparates hasta los que supuestamente te defienden. Habrá que seguir dando la batalla por la tolerancia, siempre con el ejemplo. El abrazo fraterno de siempre", escribió.

La militante aludida también recibió muestras de respaldo. Alegó que fue un "chiste" o un "sarcasmo menor" de su parte el comentario hacia Delgrossi.