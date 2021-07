Dicen que en "Patinando por un sueño" hubo una fiesta sexual de famosos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Éramos pocos y parió la abuela es un refrán que en mi casa se usaba mucho y que tengo que traer a esta columna porque ahora están reflotando una fiesta sexual de famoses que habría sucedido en la prehistoria, cuando se hacía Patinando por un sueño. ¿Se acordaban de que alguna vez Tinelli se armó una pista de patinaje para que las estrellas se dieran los porrazos de su vida? ¿Mónica Farro fue?

Bueno, las preguntas intrascendentes a Google, Susanita. Acá lo importante es que Cinthia Fernández, una que supo hacer de todo en el programa de Marcelo, hasta un desnudo “por accidente” que le salió carísimo a Ideas del Sur, contó en Los ángeles de la mañana que es como la CNN del chusmerío, que en 2008, después de la fiesta de inauguración de Patinando donde se juntan todes para hacerse una megafoto, se alborotó el avispero y terminaron todes con todes en una piscina.

Como no se anda con chiquitas, Cinthia dio nombres y metió en la bolsa a Sabrina Ravelli, Leonardo Tusam, Melina Pitra, Esteban Bam Bam Marais -¿vivirán?- y a Rocío Marengo, que como la televisión es una repetición eterna está otra vez en ShowMatch. Para qué.



“Voy a ir con los tapones de punta, voy a a llamar a un abogado”, dijo Marengo que no se acuerda de haber estado en la fiesta sexual.



No sé qué me sorprende más: si la anécdota o lo fácil que es gestionarse abogade en Argentina. ¿Estarán de oferta?