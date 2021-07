El día que Raffaella Carrà cantó y bailó "0303456" junto a Natalia Oreiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante italiana Raffaella Carrà, que falleció este lunes a los 78 años, tiene un vínculo con Uruguay que entre sus varios puntos de contacto incluye un dúo con la cantante y actriz Natalia Oreiro.

En pleno auge de la carrera artística de la hoy conductora de Got Talent Uruguay, a comienzos del milenio, Carrà la convocó para cantar juntas en un disco suyo de grandes éxitos. La canción que versionaron fue "0303456", que luego se volvió un clásico en el repertorio de los shows de Oreiro.

Además de grabarla para el álbum de greatest hits, la rubia y la morocha interpretaron el tema juntas, en versión bilingüe, en el canal italiano RAI, donde Oreiro participó de algunos juegos y fue entrevistada por la propia Carrà, a quien le contó que un año atrás de ese encuentro, ella había grabado junto a sus amigas una versión de esta misma canción. "Sos medio bruja", le dijo la italiana y le deseó los mejores éxitos en Italia, en el 2000.



"Son de esas personas a las que te acercás y te encandilan", le contó el año pasado Oreiro al personaje de Estelita, que interpreta Jey Mammon, y en la charla dio más detalles de aquel inolvidable encuentro.



"Un día me voy a Uruguay con dos amigas, yo tendría 20 años. Nos pusimos a joder, nos grabamos con unas cámaras enormes que ya no existen más; las tres nos poníamos pelucas y nos grabábamos, nos creíamos las actrices locas. Y yo me pongo a cantar '0303456' como loca con una peluca naranja. A los dos meses clavados me llaman de la compañía italiana de ella, avisándome que iba a grabar un disco de grandes éxitos, y que me quería invitar a cantar un tema y era '0303456'", relató.

Oreiro recordó que cuando fue a ensayar para la presentación en la RAI fue donde conoció a Carrà, que le preguntó a la joven uruguaya qué ropa iba a usar para el show. La morocha le dijo que iba a usar una falda plateada con un corpiño de lentejuelas haciendo juego, corpiño al que había bordado ella misma, una costumbre de la que se da cuenta en el documental Nasha Natasha de Martín Sastre (Netflix).



"¿Sabés cómo se vistió (ella)? Igual a los bailarines. Eran 50 bailarines de smoking blanco y ella se puso un smoking blanco, y a mí no me quita nadie la idea de que lo hizo para que yo me destaque", dijo Oreiro.